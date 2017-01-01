Стало известно, как нардепы ходили в Раду в ноябре – статистика

Самыми злостными прогульщиками оказались народные депутаты из партии Батькивщына.

В ноябре 2019 года было проведено 7 заседаний Верховной Рады, которые посетили 299 депутатов из 423. Это 70% от общего число. Такую статистику опубликовал Комитет избирателей Украины в Facebook.

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“Показатели посещения среди фракций: Голос - в среднем было зарегистрировано 83% депутатов, Слуга народа - 80%, Европейская солидарность - 69%, Оппозиционная платформа - За жизнь - 61% и Батькивщина - 57%. Низкие относительно других показатели группы За будущее - в среднем на заседаниях было зарегистрировано 11 из 23 депутатов группы, или 52%“ – говорится в сообщении.

Пост КИУ Скриншот

КИУ провел анализ на основе открытых данных – электронной регистрации нардепов. Следующее заседание состоится 3 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось о том, как нардепы посещали Раду в октябре.

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