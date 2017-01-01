В прокуратуре считают, что пожар мог возникнуть по причине короткого замыкания в электропроводке.

Названа предварительная причина пожара в военной части на Львовщине vpzhr.gp.gov.ua

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Пожар, произошедший в ночь на вторник в военной части в Яворовском районе Львовской области, мог возникнуть вследствие короткого замыкания. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона Украины.

Военная прокуратура Львовского гарнизона зарегистрировала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (ненадлежащее отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины по факту пожара.

По данным следствия, возгорание возникло ночью 19 ноября 2019 года в помещении штаба. В результате пожара погиб и.о. командира воинской части, еще один офицер получил ожоги различной степени тяжести. По состоянию на 7.30 пожар локализовали.

Вероятной причиной возгорания является короткое замыкание проводов электроснабжения. Окончательная причина возгорания и ущерб будут установлены в ходе досудебного расследования, – добавили в прокуратуре.

Напомним, ночью возник пожар в воинской части в поселке Старичи Яворовского района Львовской области. Там находится Яворовский военный полигон – один из крупнейших в Украине.

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