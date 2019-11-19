Сивохо рассказал, как вернет мир на Донбасс
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо пояснил, как будет возвращен мир на Донбасс. По его словам, для этого будет решаться целый комплекс проблем. Об этом он заявил в интервью Укринформ.
Мы будем говорить с людьми на языке спорта, культуры и бизнеса. Это что касается культурного восстановления – подчеркнул Сивохо
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По мнению политика, большое значение имеет практическая помощь, а именно “восстановление пострадавшего жилья, а также разные бытовые потребности“. Также необходимо решение вопроса с пересечением КПВВ, особенно детей до 14 лет.
“Мы тесно работаем с экспертами-международниками и МинТОТом, чтобы облегчить людям процесс пересечения КПВВ. Но, помимо этого, необходимо срочно благоустроить сами пропускные пункты - оснастить их комфортными залами ожидания с обогревом в зимний период, медицинскими аптечками, в конце концов - нормальными туалетами“ – продолжил он.
Политик также заявил о создании Национальной платформы примирения.
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“Наша команда уже сейчас работает над созданием Национальной платформы примирения и единства. Мы привлекаем международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируем опыт Ирландии, Боснии и других стран. Так легче найти наиболее правильные и уже проверенные варианты разрешения конфликтов“ – подытожил Сивохо.
Накануне сообщалось, что большинство жителей “ЛДНР“ считают себя гражданами Украины. При этом менее пятой части опрошенных вернуться в состав страны “как прежде“ или с особым статусом.
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то Сивохо сам из Донецка ...
ХОТЯТ ЛИ ОНИ ЭТОГО ?
Нахyй пшли,
путинские победители и опускатели Донбасса ... оккупанты конченые