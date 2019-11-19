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Сивохо рассказал, как вернет мир на Донбасс

Комментариев: 8
Советник секретаря СНБО подчеркнул – "реинтеграция - это сложный и болезненный процесс".
Сергей Сивохо и Владимир Зеленский
Сергей Сивохо и Владимир Зеленский
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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо пояснил, как будет возвращен мир на Донбасс. По его словам, для этого будет решаться целый комплекс проблем. Об этом он заявил в интервью Укринформ.

Мы будем говорить с людьми на языке спорта, культуры и бизнеса. Это что касается культурного восстановления – подчеркнул Сивохо

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По мнению политика, большое значение имеет практическая помощь, а именно “восстановление пострадавшего жилья, а также разные бытовые потребности“. Также необходимо решение вопроса с пересечением КПВВ, особенно детей до 14 лет.

“Мы тесно работаем с экспертами-международниками и МинТОТом, чтобы облегчить людям процесс пересечения КПВВ. Но, помимо этого, необходимо срочно благоустроить сами пропускные пункты - оснастить их комфортными залами ожидания с обогревом в зимний период, медицинскими аптечками, в конце концов - нормальными туалетами“ – продолжил он.

Политик также заявил о создании Национальной платформы примирения.

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“Наша команда уже сейчас работает над созданием Национальной платформы примирения и единства. Мы привлекаем международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируем опыт Ирландии, Боснии и других стран. Так легче найти наиболее правильные и уже проверенные варианты разрешения конфликтов“ – подытожил Сивохо.

Накануне сообщалось, что большинство жителей “ЛДНР“ считают себя гражданами Украины. При этом менее пятой части опрошенных вернуться в состав страны “как прежде“ или с особым статусом.

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Теги: Сергей Сивохо, в
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Комментариев (8)
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Зелибоба    19.11.2019, 14:48
Оценка:  +1
Зелибоба
Што-та Серёга старовато выглядит для 50 лет... аж прям жесть
WTF2wtf    19.11.2019, 14:06
Оценка:  +6
WTF2wtf
Если запоребрикое быдло на зарплате не в курсе,
то Сивохо сам из Донецка ...
Зелибоба    19.11.2019, 14:46
Оценка:  -1
Зелибоба
а после КВН и по настоящее время где он жил?
zheka-yakob    19.11.2019, 13:56
Оценка:  -1
zheka-yakob
Ну и морда у этого советника)))))
ВасяизИваново    19.11.2019, 14:08
Оценка:  -2
ВасяизИваново
Ну морды то у нас у всех, ну, не Алены Делоны.
VSHIVANKA    19.11.2019, 13:53
Оценка:  -13
VSHIVANKA
А ЖИТЕЛЕЙ ЛДНР КТО-ТО СПРОСИЛ , ВИДЯТ ЛИ ОНИ В СВОИХ ГОРОДАХ БАНДЕРОВСКИЕ ЗНАМЁНА , ФАКЕЛЬНЫЕ МАРШИ И ЗИГИ НАЦИКОВ ?
ХОТЯТ ЛИ ОНИ ЭТОГО ?
Путин_xyйло    19.11.2019, 14:01
Оценка:  +7
Путин_xyйло
Тебе пидо.ру все известно, наверное, но не точно
WTF2wtf    19.11.2019, 14:01
Оценка:  +8
WTF2wtf
Быдлоботы на бюджете оккупантов "переживают"?
Нахyй пшли,
путинские победители и опускатели Донбасса ... оккупанты конченые
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