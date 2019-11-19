Сивохо рассказал, как вернет мир на Донбасс

Советник секретаря СНБО подчеркнул – "реинтеграция - это сложный и болезненный процесс".

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо пояснил, как будет возвращен мир на Донбасс. По его словам, для этого будет решаться целый комплекс проблем. Об этом он заявил в интервью Укринформ.

Мы будем говорить с людьми на языке спорта, культуры и бизнеса. Это что касается культурного восстановления – подчеркнул Сивохо

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По мнению политика, большое значение имеет практическая помощь, а именно “восстановление пострадавшего жилья, а также разные бытовые потребности“. Также необходимо решение вопроса с пересечением КПВВ, особенно детей до 14 лет.

“Мы тесно работаем с экспертами-международниками и МинТОТом, чтобы облегчить людям процесс пересечения КПВВ. Но, помимо этого, необходимо срочно благоустроить сами пропускные пункты - оснастить их комфортными залами ожидания с обогревом в зимний период, медицинскими аптечками, в конце концов - нормальными туалетами“ – продолжил он.

Политик также заявил о создании Национальной платформы примирения.

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“Наша команда уже сейчас работает над созданием Национальной платформы примирения и единства. Мы привлекаем международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируем опыт Ирландии, Боснии и других стран. Так легче найти наиболее правильные и уже проверенные варианты разрешения конфликтов“ – подытожил Сивохо.

Накануне сообщалось, что большинство жителей “ЛДНР“ считают себя гражданами Украины. При этом менее пятой части опрошенных вернуться в состав страны “как прежде“ или с особым статусом.

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