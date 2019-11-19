Мендель поддержала троллинг Зеленского в адрес Тимошенко

Юлия Мендель сделала перепост публикации президента.

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель поддержала его троллинг относительно лидера Батькивщины Юлии Тимошенко.

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Мендель сделала репост публикации Зеленского касательно решения Тимошенко уйти в оппозицию, в котором президент в свойственной ему манере потроллил политика за решение ее команды.

К слову, многие отметили, что пост Зеленского имеет сексистский характер.

Посмотрите, как выглядит “оппозиция” (Тимошенко, - ред.). Такая фигура! А знаете, почему? Потому что ей просто не дают “сладенького”, - написал Зеленский.

Мендель, как верный соратник, решила поддержать Зеленского и перепостила публикацию к себе на страницу.

Договорняков больше не будет. Юлия Владимировна остается без “сладкого”, а потому и законопроекты не голосуются. Традиционная оппозиция имеет свои причины, - написала Мендель.

Пост Мендель Скриншот

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Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Тимошенко приносила списки людей для назначения на "сладкие" места. Президент подтвердил информацию Юлии Тимошенко, которую она озвучила на программе Свобода Слова.

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