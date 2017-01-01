Теперь прокуроры будут лишь руководить расследованиями, которые ведут другие правоохранительные органы.

Прокуратура больше не будет заниматься следствием ictv.ua

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20 ноября 2019 украинская прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, однако продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследованиях, то есть организацию и координацию досудебного следствия. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д. Вместе с тем, как отмечают в ведомстве, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в рамках расследований обеспечат их непрерывность.

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С образованием в ГБР специализированного управления и перехода в него следователей, материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы над расследованиями.

Также в ведомстве напомнили, что досудебное расследование осуществлялось прокуратурой временно. Эта функция прокуратуре не присуща и не входит в функции прокуратуры, согласно Основному Закону и Закону Украины “О прокуратуре“. В “Переходных положениях“ Конституции Украины и УПК Украины отмечается, что до создания Государственного бюро расследований полномочия по досудебному расследованию осуществляют следователи прокуратуры, а после начала его работы - должны завершить расследование в определенный срок или решить вопрос о поручении его осуществления другим органам досудебного расследования.

Напомним, ГБР создало подразделение для расследования дел Майдана. В ГБР заявили, что в подразделение отобрали лучших следователей.

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