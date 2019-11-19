"Суеверие": Зеленский пояснил, почему не побрился

Президент побреется, когда РФ вернет корабли.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьером министром Чехии Андреем Бабишем пояснил, почему не бреется. По его словам, причина состоит в суеверии.

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“Я хочу извиниться, что я не побрит, это не просто так. Есть такое украинское слово - забобона, очень классное украинское слово, я его очень люблю. Такое есть суеверие. Сейчас я ожидаю корабли. Корабли вернут - тогда побреюсь“, - сказал он.

Ранее в команде Зе заявили, что россиянам запретят покупать украинскую землю.

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