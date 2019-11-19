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"Суеверие": Зеленский пояснил, почему не побрился

Комментариев: 5
Президент побреется, когда РФ вернет корабли.
Президент суеверный
Президент суеверный
Скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьером министром Чехии Андреем Бабишем пояснил, почему не бреется. По его словам, причина состоит в суеверии.

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“Я хочу извиниться, что я не побрит, это не просто так. Есть такое украинское слово - забобона, очень классное украинское слово, я его очень люблю. Такое есть суеверие. Сейчас я ожидаю корабли. Корабли вернут - тогда побреюсь“, - сказал он.

Ранее в команде Зе заявили, что россиянам запретят покупать украинскую землю.

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Теги: Владимир Зеленский, Борода, корабли
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    19.11.2019, 14:46
Оценка:  0
VSHIVANKA
МОЖЕТ ОН ЕЩЁ И ЖО.ПУ НЕ ВЫТИРАЕТ ?!
ВосставшийИзБана    19.11.2019, 14:37
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Нет. Я не вижу в этом смысла,
Чтоб не смеяться и не мыться.
Но тот, кто на ночь глядя бреется,
На что-то все-таки надеется.
VSHIVANKA    19.11.2019, 14:24
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ПИПЕЦ......
T-REX2    19.11.2019, 14:08
Оценка:  +2
T-REX2
Да ладно,не брейся пока Хряк не сядет
ВосставшийИзБана    19.11.2019, 14:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Єто ті сейчас про которого из его Хряков? Про Стефанчука, Сивозо, Богдана? Или может про Юзика?
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