Фонд госимущества не может обосновать необходимость реприватизации Укртелекома, – СМИ

Юридических оснований для реприватизации “Укртелекома“ нет, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины игнорирует доводы о полном выполнении инвестором условий приватизационного договора. Об этом идет речь в материале издания “Капитал“ “Стой там — иди сюда: Почему реприватизация одного “Укртелекома“ может распугать инвесторов на десятках других объектов“.

Об этом пишут Украинские Новости.

“Юридически веских причин для инициирования вопроса реприватизации “Укртелекома“ нет. Это очевидно всем участникам затянувшегося процесса и внимательному наблюдателю. Однако кем-то было принято решение, и вот уже третий год, по третьему кругу, в судах рассматривается дело о расторжении договора купли-продажи оператора связи“, - сообщает “Капитал“.

Издание отмечает, что истец – Фонд госимущества - не может обосновать необходимость возврата “Укртелекома“ в госсобственность и использовал для начала судебных разбирательств формальный повод о якобы невыполнении инвестором двух из пятидесяти условий приватизационного договора.

“Все, что вменяется ответчику (ООО “ЕСУ“, приобретшему убыточное госпредприятие и уже на второй год выведшему его в прибыльные), — якобы невыполнение двух условий приватизационного договора из более чем 50-ти. И хотя надуманность предлога очевидна, этих формальностей оказалось достаточно, чтобы начать судебные тяжбы“, - говорится в материале “Капитала“.

При этом оба эти условия по факту выполнены. В частности, одно из них касается создания и передачи в государственную собственность выделенной телекоммуникационной сети спецназначения. По этому поводу Верховный Суд признал, что обязательство инвестор выполнил. Второе – по инвестированию в “Укртелеком“ не менее, чем 450 млн долларов США – также выполнено.

“Согласно позиции покупателя, в развитие “Укртелекома“ было инвестировано на порядок больше - свыше 800 млн долларов США. Эти объемы инвестиций подтверждаются отчетом аудитора, предоставленным ответчиком в суд“, - сообщает “Капитал“.

Издание также обращает внимание, что наличие значительных инвестиций в компанию подтверждает и тот факт, что уже на второй год после приватизации “Укртелеком“ из стабильно убыточного показал доход.

“Если посмотреть на условия договора о приватизации “Укртелекома“, то ответ очевиден: вместо постоянно дотируемого предприятия государство получило: телекоммуникационную сеть специального назначения, более 10 млрд гривен платы, динамичного и конкурентоспособного игрока рынка и регулярные поступления в бюджет с налогов, уплачиваемых “Укртелекомом“ с прибыли, его сотрудниками с зарплат, а также других обязательных платежей и взносов в бюджет“, - сообщает “Капитал“.

По мнению автора материала, юристы ФГИ попросту игнорируют доводы о полном исполнении условий договора. “То, что требует ФГИУ в суде сегодня, сравнимо, образно говоря, с требованием отрезать руку, только потому, что в палец попала заноза“, - подчеркивает автор.

Напомним, по информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу “Криворожстали“ и “Укртелекома“. Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд гривен, вторая – 10,6 млрд гривен (2011 год). Причем, при повторной продаже “Криворожстали“ удалось выручить в 5 раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.

Ранее эксперты высказывали мнение, что возврат в госсобственность “Укртелекома“ спровоцирует повышение цен на телекоммуникационные услуги для потребителей и негативно скажется на их качестве.