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Прокуратура не будет возбуждать дело о госизмене Геруса по заявлению Ляшко

Комментариев: 1
Прокуратура отклонила заявление Ляшко.
Ляшко отказали в прокуратуре
Ляшко отказали в прокуратуре
скриншот из видео

Прокуратура отклонила заявление экс-нардепа и лидера Радикальной партии Олега Ляшко, в котором он обвиняет нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса в госизмене и требует возбудить против него уголовное дело. 

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Об этом сам Ляшко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

Политик рассказал, что прокуратура отказала ему в возбуждении дела против Андрея Геруса и рассказал, каким образом ведомство аргументировало отказ.

Мы вчера вручили заявление о возбуждении уголовного дела за государственную измену в отношении Геруса. Сегодня мне сообщили адвокаты, что это заявление отклонено, уголовное дело против Геруса не открыто. Это означает, что правоохранительные органы со своим бездействием, халатностью, являются соучастниками преступления в государственной измене, они способствуют совершению государственной измены и ослаблению Украины, - заявил Ляшко.

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Напомним, Ляшко требует от ГПУ возбудить дело против Геруса за государственную измену. Против главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса должно быть возбуждено уголовное дело за предательство национальных интересов и злоупотребления властью.

 

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Теги: Ляшко, Герус, прокуратура, скандал
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Комментариев (2)
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serg    19.11.2019, 14:42
Оценка:  -1
serg
Тепер чудово видно, що наші правоохоронні органи аж ні разу не політизовані(((
Під.ора геруса за його поправку потрібно прилюдно четвертувати, а прокуратура навіть порушень не бачить(((
П..ри покривають пі..рів по наказу кучерявого...
kapablankas    19.11.2019, 14:50
Оценка:  -1
kapablankas
они Шария и Лукаш гоняют

заняты делом
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