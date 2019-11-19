Прокуратура не будет возбуждать дело о госизмене Геруса по заявлению Ляшко

Прокуратура отклонила заявление Ляшко.

Прокуратура отклонила заявление экс-нардепа и лидера Радикальной партии Олега Ляшко, в котором он обвиняет нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса в госизмене и требует возбудить против него уголовное дело.

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Об этом сам Ляшко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

Политик рассказал, что прокуратура отказала ему в возбуждении дела против Андрея Геруса и рассказал, каким образом ведомство аргументировало отказ.

Мы вчера вручили заявление о возбуждении уголовного дела за государственную измену в отношении Геруса. Сегодня мне сообщили адвокаты, что это заявление отклонено, уголовное дело против Геруса не открыто. Это означает, что правоохранительные органы со своим бездействием, халатностью, являются соучастниками преступления в государственной измене, они способствуют совершению государственной измены и ослаблению Украины, - заявил Ляшко.

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Напомним, Ляшко требует от ГПУ возбудить дело против Геруса за государственную измену. Против главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса должно быть возбуждено уголовное дело за предательство национальных интересов и злоупотребления властью.

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