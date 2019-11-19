Идет суд над Ляшко - трансляция

Рассмотрение дела началось в Бориспольском районном суде.

Олег Ляшко в суде Скриншот из видео

Во вторник, 19 ноября, началось рассмотрение дела экс-нардепа и лидера Радикальной партии Олега Ляшко Бориспольским районным судом. Суд изберет меру пресечения Ляшко по делу нанесения телесных повреждений Андрею Герусу.

Напомним, Ляшко требует от ГПУ возбудить дело против Геруса за государственную измену. Против главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса должно быть возбуждено уголовное дело за предательство национальных интересов и злоупотребления властью.

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