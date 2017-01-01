Украина и Чехия заявили о рестарте отношений

Чешский премьер и украинский президент уверены, что им нужно чаще видеться.

Премьер Чехии Андрей Бабиш и президент Украины Владимир Зеленский на брифинге кадр из видео

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Киеве заявили о рестарте отношений между государствами. Соответствующее заявление было сделано во время совместного брифинга в Киеве.

В частности Зеленский подчеркнул, что сегодняшний визит чешского премьера в Украину – первый с 2008 года.

Когда мы говорим о рестарте - это желание встречаться и желание договариваться. Этот приезд говорит о том, что мы выходим на новый уровень отношений между нашими странами, - сказал глава украинского государства.

Он поблагодарил Прагу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Позиция господина премьера, что Крым и Донбасс - это Украина. На этом можем поставить точку. Это позиция Чехии по поводу нашего суверенитета, - добавил Зеленский.

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Бабиш подчеркнул, что в последнее время “из Европы не очень много премьеров приезжало“, и это нужно менять.

С нами большая делегация предпринимателей по инвестициям... Поэтому я говорю о небольшом рестарте. Поэтому я говорю, что мы будем чаще видеться, - подчеркнул чешский премьер.

Он также выразил надежду, что Владимир Зеленский посетит Чехию во время председательства Праги в Вышеградской четверке.

Напомним, сегодня в Украине с официальным визитом находится премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

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