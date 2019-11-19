Украине нужно 30 лет, чтобы разбогатеть при текущих темпах роста ВВП

Эксперт Всемирного банка считает, что при текущих темпах роста экономики Украине понадобятся десятилетия, чтобы достичь высокого уровня жизни.

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Рост экономики Украины в первом полугодии составил 3,6% в годовом исчислении. Чтобы стать богатой страной при таких темпах роста ВВП, Украине понадобиться 30 лет. Об этом на пресс-конференции заявил ведущий экономист и руководитель программ Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, пишет hromadske.

Чтобы Украина смогла выйти на уровень богатой страны и обеспечить лучшие стандарты жизни, ей надо расти в 4% не два квартала или два года, а где-то 30 лет. Создала ли Украина соответствующие условия для этого? Наша оценка показала, что пока этого не произошло, - отметил Фарук Кхан.

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По оценке Всемирного банка, быстрый рост экономики Украины, зафиксированный в третьем квартале 2019 года, был достигнут благодаря рекордно высокому урожаю, росту сектора услуг и перечислений из-за рубежа. Впрочем, прирост промышленного производства и инвестиций остался на низком уровне.

Также Фарук Кхан добавил, что перспективы экономического роста зависят от внедрения амбициозных реформ нового правительства. В частности, от успешного открытия рынка земли.

Напомним, Нацбанк обновил макропрогноз на три года. В ближайшие годы экономика Украины будет расти на 3,5%-4%, а инфляция достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

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