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“Хер*м на баяне”: Ляшко рассказал о репутации Зеленского

Комментариев: 5
Ляшко публично выругал Зеленского.
Олег Ляшко
Олег Ляшко
УНИАН

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Бывший народный депутат Украины и лидер Радикальной партии Олег Ляшко нецензурно высказался о политическом будущем президента Владимира Зеленского и оценил его репутацию.

Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала “112 Украина”.

По поводу репутации Зеленского. Его репутация закончится тем, с чего он и начал. Играл х…м на баяне, туда же и вернется, - сказал Ляшко в ходе своего спича.

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Сообщается, что свою речь Ляшко огласил перед зданием Святошинской прокуратуры. Кроме прочего Ляшко говорил с журналистами о криминальном производстве за драку с Герусом и политике нынешней власти. 

Напомним, прокуратура не будет возбуждать дело о госизмене Геруса по заявлению Ляшко. Прокуратура отклонила заявление Ляшко.

 

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Теги: Ляшко, Зеленский, баян, скандал, оскорбление
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Комментариев (5)
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fulminate    19.11.2019, 16:27
Оценка:  +1
fulminate
Офигеть! Ляшко про репутацию. Есть видео допроса, где Ляшко рассказывает как совместно со своим непосредственным начальником, редактором какого-то издания, зашел немножко дальше игры х=ром на баяне...
Предаторр    19.11.2019, 16:14
Оценка:  0
Предаторр
Гомики всегда всё сводят к херу!
МаксимУм    19.11.2019, 15:54
Оценка:  +1
МаксимУм
А откуда взялся этот ляжко? Пытался поступить... писал в Бознянской "Коммуныстичный праци"... липовый диплом в Харькове... потом походы по мандатам... фирташ... нынче ахметов... Проститутка одним словом...
Антибес    19.11.2019, 15:42
Оценка:  -3
Антибес
Вряд ли конечно ну а вдруг всё-таки сядет?Что будет кукарекать?О политической расправе?Но Уголовный Кодекс один для всех.)))))
Вадим333    19.11.2019, 15:41
Оценка:  +1
Вадим333
когда этого придурка закроют?
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