“Хер*м на баяне”: Ляшко рассказал о репутации Зеленского

Ляшко публично выругал Зеленского.

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Бывший народный депутат Украины и лидер Радикальной партии Олег Ляшко нецензурно высказался о политическом будущем президента Владимира Зеленского и оценил его репутацию.

Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала “112 Украина”.

По поводу репутации Зеленского. Его репутация закончится тем, с чего он и начал. Играл х…м на баяне, туда же и вернется, - сказал Ляшко в ходе своего спича.

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Сообщается, что свою речь Ляшко огласил перед зданием Святошинской прокуратуры. Кроме прочего Ляшко говорил с журналистами о криминальном производстве за драку с Герусом и политике нынешней власти.

Напомним, прокуратура не будет возбуждать дело о госизмене Геруса по заявлению Ляшко. Прокуратура отклонила заявление Ляшко.

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