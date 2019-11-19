Гончарук представил нового главу Укравтодора

Новоназначенный чиновник сразу заявил о чистке топ-менеджмента.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 19 ноября представил коллективу Государственного агентства автомобильных дорог Украины нового руководителя Александра Кубракова.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам премьера, первоочередная задача Александра Кубракова в должности - обновление руководящего состава Укравтодора, а также руководства ГАК “Автомобильные дороги Украины“.

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“Общество ожидает, чтобы в Украине были качественные дороги и искоренена коррупция. Это первоочередная задача нового руководителя ведомства. Для этого нам нужен честный и профессиональный человек в руководстве Укравтодора. В честности и профессионализме Александра Кубракова - не сомневаюсь“, - сказал Алексей Гончарук.

Также премьер-министр призвал нечестных госслужащих увольняться, а нового главу Укравтодора - создать прозрачные условия закупок в ведомстве.

Отмечается, что одним из важнейших проектов Алексей Гончарук назвал строительство запорожского моста. Поэтому приоритетная задача нового руководства Укравтодора - подготовить документацию и объявить международный тендер на достройку моста.

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Среди задач Александра Кубракова также подготовка планов восстановления дорог на 2020 год, проведение ревизии подготовки к зиме и усиление работы с международными партнерами для привлечения инвестиций на строительство дорог.

При этом Александр Кубраков в этот же день анонсировал увольнение руководителей Служб автомобильных дорог, которые были задействованы в коррупционных схемах, пишет Интерфакс-Украина.

“У нас много информации. Те, кто был задействован в каких-то схемах, лучше уходите самостоятельно“, - сказал он на совместном с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

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Премьер-министр выразил мнение о необходимости сокращения большей части руководителей Служб автодорог.

“Я бы принимал решение очень быстро. Особенно относительно лиц, о которых есть информация, что они задействованы в схемах. И, наоборот, принимал бы людей, порядочных и долго работающих на государство... Если где-то в областях или в центральном аппарате есть какие-то группы влияния, решительно от них избавляйтесь“, - сказал он Кубракову.

Как сообщалось, правительство Украины назначило главой Укравтодора нардепа от Слуги народа Александра Кубракова 16 ноября.

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