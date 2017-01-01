После вступления закона в силу в Украине больше не будет платных или закрытых частных пляжей.

Президент подписал закон о свободном доступе к пляжам и водоемам president.gov.ua

Читай также: Россиянам запретят покупать украинскую землю

Президент Владимир Зеленский подписал закон №0869 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования“. Об этом говорится в “карточке“ документа на сайте парламента.

Этот закон в частности запрещает юридическим и физическим лицам ограничивать общий доступ к водоему, прибрежная полоса которого была им предоставлена в рамках водопользования. Проще говоря, даже законно пользуясь водоемом и его берегом, арендатор не может как-либо ограничивать доступ к водоему для других граждан.

Читай также: В ЕС продолжают критиковать судебную реформу Зеленского

Кроме того, аналогично предлагается запретить ограничение доступа к пляжным зонам на побережье морей, морских заливов, лиманов, рек и водоемов. Причем за попытки ограничить населению доступ к пляжной зоне данный закон предлагает лишать арендатора права пользования землями прибрежных защитных полос.

Отдельным пунктом в документе указывается о недопустимости установки ограждений и других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью водных объектов.

Нарушителей закона будут наказывать штрафами.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Напомним, Зеленский ждет от нормандского саммита сроков возвращения Донбасса. Президент ожидает, что нормандская встреча в Париже принесет конкретику в процесс деоккупации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.