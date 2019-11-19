Парубий и Кличко не пришли в суд по делу Майдана

Бывшего главу ВР Андрея Парубия вероятно допросят 21 ноября, а мэр столицы Виталий Кличко заявляет, что из-за командировки не сможет прийти на допросы в ближайшие дни.

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий и мэр столицы Виталий Кличко не появились в суд на допросы в качестве свидетелей в деле против пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых убийствах на Майдане, сообщает УНИАН.

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Парубия и Кличко должны были допросить на заседании Святошинского райсуда Киева в качестве свидетелей стороны защиты. Однако, как отметил председательствующий в деле судья Сергей Дячук, суд располагает информацией, что Парубий 21 ноября примет участие в допросе в режиме видеоконференции.

В то же время, по словам судьи, от защитника Кличко получено сообщение, что ни сегодня, ни 21 ноября мэр Киева не сможет прийти в суд на допрос, поскольку находится в заграничной командировке.

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Также судья Дячук сообщил, что сейчас завершается ранее определенный срок для допросов свидетелей защиты, и если его продлить еще на месяц, как это было с допросами свидетелями обвинения, то лишь весной следующего года суд начнет допросы обвиняемых, а затем состоятся судебные дебаты, после которых уже будет выносить приговор обвиняемым.

На следующем судебном заседании, которое запланировано на 21 ноября, должны также допросить еще одного свидетеля защиты – бывшего народного депутата Сергея Пашинского, вероятно с помощью видеоконференцсвязи, поскольку Пашинский в настоящее время содержится в следственном изоляторе.

5 ноября руководитель ГБР Роман Труба заявил об открытии производства на Горбатюка за утрату материалов дела. Он отметил, что расследование началось по обращению экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.



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