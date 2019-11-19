"Может сбежать": Прокурор требует ареста Ляшко

Обвинение требует арестовать Ляшко без альтернативы внесения залога.

В Бориспольском районном суде по делу Олега Ляшко сторона обвинения потребовала безальтернативный арест, так как “экс-нардеп может сбежать“. Об этом заявил прокурор во время судебного заседания, пишет Укринформ.

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Сторона обвинения считает, что Ляшко может воспользоваться загранпаспортом и сбежать. Также прокурор допускает возможность давления обвиняемого на потерпевшего Геруса.

“Учитывая наличие рисков, предусмотренных статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины,... было решено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Ляшко Олега Валерьевича меры пресечения в виде содержания под стражей... Хочу отметить, что согласно части второй статьи 346 Уголовного кодекса Украины предусматривается от четырех до семи лет лишения свободы“ – отметил прокурор.

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“Ляшко, учитывая тяжесть наказания, которое ему грозит в случае признания виновным в инкриминируемом уголовном правонарушении, пользуясь имеющимся у него паспортом для выезда за рубеж, будет иметь возможность избегать вызовов следственного прокурора либо суда и возможность скрываться от следственного прокурора и суда с целью избежания уголовной ответственности“, - подытожила сторона обвинения.

Ранее сообщалось о том, что Ляшко забросали презервативами с вазелином.

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