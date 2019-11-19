Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Может сбежать": Прокурор требует ареста Ляшко

Комментариев: 5
Обвинение требует арестовать Ляшко без альтернативы внесения залога.
Суд над Ляшко продолжается
Суд над Ляшко продолжается
скриншот из видео

В Бориспольском районном суде по делу Олега Ляшко сторона обвинения потребовала безальтернативный арест, так как “экс-нардеп может сбежать“. Об этом заявил прокурор во время судебного заседания, пишет Укринформ.

Читай также: Ляшко на суде отказался от порук

Сторона обвинения считает, что Ляшко может воспользоваться загранпаспортом и сбежать. Также прокурор допускает возможность давления обвиняемого на потерпевшего Геруса.

“Учитывая наличие рисков, предусмотренных статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины,... было решено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Ляшко Олега Валерьевича меры пресечения в виде содержания под стражей... Хочу отметить, что согласно части второй статьи 346 Уголовного кодекса Украины предусматривается от четырех до семи лет лишения свободы“ – отметил прокурор.

Читай также: “Хер*м на баяне”: Ляшко рассказал о репутации Зеленского

“Ляшко, учитывая тяжесть наказания, которое ему грозит в случае признания виновным в инкриминируемом уголовном правонарушении, пользуясь имеющимся у него паспортом для выезда за рубеж, будет иметь возможность избегать вызовов следственного прокурора либо суда и возможность скрываться от следственного прокурора и суда с целью избежания уголовной ответственности“, - подытожила сторона обвинения.

Ранее сообщалось о том, что Ляшко забросали презервативами с вазелином.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Ляшко, суд, поруки, Герус, драка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Путин_xyйло    19.11.2019, 18:03
Оценка:  +1
Путин_xyйло
А Герпус синяки/побои снял?
Путин_xyйло    19.11.2019, 18:03
Оценка:  +1
Путин_xyйло
От Ляшка еще ни один Герпус не убежал! И прокурор не убежит
Letohradek    19.11.2019, 17:59
Оценка:  +1
Letohradek
Любопытно, будет ли арестован некий Шевченко, который ударил Ляшка в присутствии нар.депов Рады?
Предаторр    19.11.2019, 16:58
Оценка:  -5
Предаторр
Этот гомик должен кукарекать в камере!
Letohradek    19.11.2019, 18:00
Оценка:  +1
Letohradek
Это не касается ссученной дамбасни и рашистов! Та, что заткни табло и не воняй!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь