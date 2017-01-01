Экс-нардеп "забыл" задекларировать 4,7 млрд грн долгов – САП

Бывшему депутату, который в данный момент скрывается, заочно сообщено о подозрении.

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По согласованию c прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами НАБУ сообщено о подозрении народному депутату Украины VIIІ созыва в декларировании недостоверной информации за 2015-2018 годы. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Установлено, что в течение 2015-2018 годов бывший депутат, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд гривен.

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Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ст. 366-1 УК Украины. Несмотря на то, что сейчас указанное лицо не находится по месту жительства, вручение письменного уведомления о подозрении было осуществлено в порядке, определенном статьями 278, 111, 135 УПК Украины (отправлено средствами почтовой и электронной связи).

Напомним, НАБУ закончило следствие по делу экс-главы НАПК, которую обвиняют в недостоверном декларировании. Сейчас материалы дела готовятся для передачи в суд.

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