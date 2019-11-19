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Арахамия прокомментировал обвинения одного из "слуг" в изнасиловании

Комментариев: 1
Вопрос нардера Иванисова рассмотрят на заседании фракции, если его судимость за изнасилование несовершеннолетней подтвердится.
Давид Арахамия прокомментировал скандал с Романом Иванисовым
Давид Арахамия прокомментировал скандал с Романом Иванисовым
РБК-Україна

Если выяснится, что нардеп от Слуги народа Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции. Об этом во вторник, 19 ноября, заявил журналистам председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщает УНН.

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"Будем изучать, чтобы различать фейки от фактов ... Если выяснится (он отрицает), будем выносить на фракцию", - сказал Арахамия.

Также, на вопрос журналиста, будут ли выносить на фракцию вопрос о его исключении, Арахамия ответил: "Вопрос что с этим делать".

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Соответствующий вопрос возник после того, как народный депутат прошлого созыва Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале, что нардеп от Слуги народа Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

"Народный депутат от "Слуги народа", избран по 153 и/о (г. Ровно, Ровенский р-н), Роман Иванисов в 90-х был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней!" - написал Мосийчук.

Ранее сообщалось, что в Раде предлагают регулярно проверять нардепов на полиграфе. Автором такой законодательной инициативы выступил нардеп от Слуги народа Александр Дубинский.

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Теги: изнасилование, изнасилование детей, Слуга народа, Давид Арахамия
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Комментариев (1)
Бигсэм    19.11.2019, 17:57
Оценка:  0
Бигсэм
Ну и сброд же там собрался.
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