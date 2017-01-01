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РФ отрабатывает кибертатаки в Украине, - СНБО

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Представители Украины и НАТО обсудили сотрудничество.
РФ отрабатывает кибертатаки в Украине, - СНБО
РФ отрабатывает кибертатаки в Украине, - СНБО
СНБО

Украина и НАТО укрепят партнерство в области кибербезопасности. Об этом сообщает СНБО.

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По мнению главы СНБО Алексея Данилова, РФ опасна с точки зрения кибератак как для Украины, так и для стран ЕС.

В Украине Россия отрабатывает кибератаки, которые в будущем могут быть направлены против стран НАТО, Европейского союза, - заявил он

РФ отрабатывает кибертатаки в Украине, - СНБО
РФ отрабатывает кибертатаки в Украине, - СНБО
СНБО

"Мы уверены, что победим в этой войне, - сказал Секретарь СНБО Украины. - Это наша страна, и мы никому ее не отдадим" - подытожил он.

Накануне сообщалось, что большинство жителей “ЛДНР“ считают себя гражданами Украины. При этом менее пятой части опрошенных вернуться в состав страны “как прежде“ или с особым статусом.

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Теги: СНБО, Украина, РФ, НАТО, кибератаки
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