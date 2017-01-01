Зеленский подписал закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах

Закон призван защитить леса и уберечь регион от стихийных бедствий.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона“, который Верховная Рада приняла 30 октября 2019 года. Об этом информирует президентская пресс-служба.

Данный закон призван усовершенствовать систему охраны пихтово-буковых лесов от чрезвычайно вредных сплошных рубок. Как отмечено в пояснительной записке, поданной вместе с законопроектом в Верховную раду, в 2000 году был принят закон, который вводил 10-летний мораторий на проведение сплошных рубок главного пользования в пихтово-буковых древостоях на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011-м этот мораторий перестал действовать, и, соответственно, снова появилась возможность проводить такие сплошные вырубки.

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Подписанный Президентом закон предусматривает установление запрета на рубки главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продление действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования пихтово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, предотвращению сплошной вырубки пихтово-буковых лесов Карпатского региона, а также защите этой территории от стихийных бедствий и природных катаклизмов.

Напомним, Президент подписал закон о свободном доступе к пляжам и водоемам. После вступления закона в силу в Украине больше не будет платных или закрытых частных пляжей.

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