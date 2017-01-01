Пилотный проект новой методики обучения для школьников в течение 5 лет будет реализован в 26 школах.

В Кабмине придумали, как бороться с буллингом в школах depositphotos.com

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До 2024 года в 26 украинских школах будет реализован пилотный проект по развитию мягких навыков, социально-эмоционального и нравственного обучения с целью недопущения буллинга в школах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что мягкие навыки являются неотъемлемой составляющей успешного обучения и обязательным компетентностью, которой должен обладать выпускник “Новой украинской школы“.

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Ожидается, что участникам эксперимента удастся улучшить академическую успеваемость, а также снизить уровень буллинга. Кроме того, новая система должна изменить общую атмосферу в школах и отношение учащихся к учителям, обучению, друг к другу и к самим себе.

На данный момент в рамках эксперимента уже готовы учебные программы для начальной и средней школы, разрабатывается программа для старшей школы.

Напомним, в Кабмине обещают ликвидировать очереди в детсады до 2024 года. С этой целью уже в следующем году хотят открыть 100 новых садиков.

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