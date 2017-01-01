Кабмин намерен ликвидировать Укравтодор уже весной

При этом функции предприятия планируется передать в руки частников.

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Министерство инфраструктуры планирует ликвидировать ПАО “ГАК “Автомобильные дороги Украины“ и передать его функции частному сектору. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время совместного брифинга с новым главой “Укравтодора“ Александром Кубраковым, пишет Цензор.НЕТ.

Со следующего года, после зимнего периода, планируем ликвидировать ПАО “ГАК “Автомобильные дороги Украины“. Ее функции можно будет передать частному сектору, который не связан с бюрократическими процедурами и сможет оперативнее закупать лучшую технику… Да и вообще - это нормальная европейская практика, когда содержанием и эксплуатацией дорог занимается частный сектор. А у нас какой облавтодор ни возьми – он убыточный, постоянно не хватает денег, в использовании госимущества присутствует коррупционный фактор, - сказал министр.

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Кроме того, Криклий сообщил о планах лишить “Укравтодор“ функции инспекции дорог.

Они (“Укравтодор“ - ред.) - заказчик услуг. Инспекционная функция должна быть отдельно, чтобы не возникал конфликт интересов. Потому что получается так: сам заказываю – сам проверяю, что не является действенным инструментом, - отметил он.

Напомним, премьер Гончарук сегодня представил нового главу Укравтодора. Новоназначенный чиновник сразу заявил о чистке топ-менеджмента.

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