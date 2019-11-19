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В ЕС отреагировали на возвращение Россией кораблей Украине

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В Европе до сих пор ожидают, что российская сторона обеспечит свободный доступ кораблям к Азовскому морю.
Украинский корабль Яны Капу уже в Черном море
Украинский корабль Яны Капу уже в Черном море

Власти Евросоюза неоднократно подчеркивали, что Россия должна выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и вернуть захваченные военные суда Украине. ЕС до сих пор ожидает, что РФ обеспечит свободный доступ к Азовскому морю. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на представительство ЕС в Украине во вторник, 19 ноября.

"Три украинских военно-морских судна, захваченные российскими пограничниками во время эскалации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, были возвращены Украине на основании договоренности между Россией и Украиной. Это произошло с большим опозданием. ЕС неоднократно подчеркивал, что России нужно выполнять приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и вернуть захваченные суда Украине", – отметили дипломаты.

Теперь Евросоюз ожидает, что "Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море, согласно международному праву".

"Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море, согласно международному праву. Украина проявила конструктивный подход для продвижения вперед в решении конфликта, что является следствием актов России против Украины, и мы ожидаем, что Россия ответит взаимностью этим начинаниям подобными положительными шагами", – добавили в представительстве ЕС в Украине.

Напомним, 18 ноября МИД РФ заявило, что Украине были переданы корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Позже в ВМС Украины подтвердили, что катера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу направляются домой и должны прибыть 20-21 ноября.

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Теги: Россия, Украина, Европа, ЕС, Евросоюз, корабли, Азовское море
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Предаторр    19.11.2019, 18:42
Оценка:  +1
Предаторр
Россия сама вправе решать что и как ей делать.Международное"право&q uot;изжило себя.
ВосставшийИзБана    19.11.2019, 19:12
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Это только в нароссии.
ВосставшийИзБана    19.11.2019, 19:28
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
2 Предаторр

Если следовать твоей логике украински катера имело полное право пройти под вашим чертовым мостом. И даже имели полное право его взорвать.
Nesdeshniy    19.11.2019, 19:35
Оценка:  0
Nesdeshniy
Вот пока из ваших салоедных ртов будут звучать подобные фразы про взорвать, так и будете просить разрешения куда либо пройти, в вашем же потешным "флотом" - проплыть.....
ira0957    19.11.2019, 18:17
Оценка:  +2
ira0957
Азов пересох, какой доступ??? )
WTF2wtf    19.11.2019, 18:25
Оценка:  -4
WTF2wtf
Дырку в голове зашпаклюй, даун упоротый
ira0957    19.11.2019, 18:47
Оценка:  +4
ira0957
WTF2wtf ты такой милый, корректный, вежливый ) То-то мамина радость )
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