Премьер анонсировал масштабный ремонт дорог

Весной 2020 года в Украине начнется масштабный ремонт дорог, сообщил Алексей Гончарук. Премьер также пообещал, что за короткий срок автодороги страны будут соответствовать европейским стандартам.

Гончарук анонсировал масштабный ремонт дорог в Украине в следующем году пресс-служба Кабмина

Кабинет министров запланировал начать весной 2020 года масштабный ремонт дорог в Украине.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

"Весной 2020 года планируем масштабный ремонт дорог. Я убежден, что за короткий срок автодороги Украины будут соответствовать европейским стандартам", - написал Гончарук.

Он отметил, что масштабное строительство дорог в следующем году является одной из задач нового председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александра Кубракова.

Также правительство поставило перед ним задачу объявить международный тендер на достройку моста в Запорожье.

"Этот мост - наш совместный проект, который мы должны завершить в течение 2-3 лет", - подчеркнул Премьер-министр.

От Кубракова ожидают, что он будет бороться с коррупцией, в частности полностью обновит руководящий состав служб автомобильных дорог в областях, а также руководство Государственной акционерной компании Автомобильные дороги Украины и создаст прозрачные процедуры закупок. Еще руководителю Укравтодора поручили подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

Напомним, что ранее Кабмин одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро для развития трансъевропейской транспортной сети.

Ранее Мининфраструктуры показало, на что потратят рекордные 74 млрд гривен. По сравнению с текущим годом, в следующем расходы на инфраструктуру вырастут более чем на треть.

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