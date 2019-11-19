Украина готова к разумному компромиссу по Донбассу – Пристайко

В МИДе рассчитывают, что нормандский саммит принесет давно ожидаемый прогресс.

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Согласие на участие в саммите “нормандской четверки“, назначенном на 9 декабря в Париже, дали уже все стороны. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве.

Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями, открытым умом, готовы воспринять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого украинцы так давно жаждут, - заявил главный дипломат Украины.

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Пристайко опроверг информацию о том, что якобы одним из условий проведения встречи в нормандском формате был полный вывод пророссийских войск из Донбасса.

Я не помню, чтобы кто-то из украинских политиков такое сказал, хотя каждый из 46 млн украинцев рассчитывал бы на то, чтобы иностранные незаконные вооруженные формирования покинули территорию нашей страны, и мы тогда мирно смогли бы решить существующие проблемы. Но мы реалисты и понимаем, что требовать этого перед нормандской встречей просто нет смысла, - заявил он.

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Он выразил надежду на то, что на этой встрече будет достигнут реальный прогресс, которого Украина ожидала с 2016 года, когда была последняя встреча в таком формате.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.

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