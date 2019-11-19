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Германия уже помогла Украине на 1,2 млрд евро - Маас

Комментариев: 1
Министр иностранных дел Германии анонсировал подписание новых проектов с Украиной в начале 2020 года.
Маас и Пристайко в Киеве
Маас и Пристайко в Киеве

Германия предоставила Украине помощь на 1,2 млрд евро и продолжит поддерживать в будущем Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с украинским коллегой Вадимом Присайко в Киеве, 19 ноября.

Так, Маас анонсировал в январе 2020 года подписание новых проектов между Германией и Украиной.

"Это продолжится в январе следующего года - будет несколько секретарей из Германии, которые приедут в Украину с тем, чтобы договориться о новых проектах. На это можно опираться", - уточнил министр.

"Я видел президента Зеленского как очень открытого человека. Я так понимаю, что с ним можно обо всем говорить и, когда есть какие-то недоразумения, можно действительно решать такие проблемы, хотя этого и не требуется. Ведь мы в прошлом очень часто разговаривали. В частности, и о поддержке, которую Германия предоставила Украине за последние годы", - отметил он.

Как сообщлалось, Маас намерен обсудить в Киеве с Зеленским предстоящую встречу в нормандском формате.

Ожидалось, что в ходе визита в Украину он посетит Донбасс, но поездку пришлось отменить из-за плохих погодных условий. 

 

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Теги: Украина, Германия, помощь, МИД
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ira0957    19.11.2019, 18:52
Оценка:  0
ira0957
Это сколько же надо отсасывать за эту помощь )
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