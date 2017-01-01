Для ввоза в Украину без уплаты пошлин автотовары разбирались до таких размеров, что не подлежали декларированию.

В Закарпатской области найден крупный склад с дорогими автозапчастями, которые были ввезены в Украину без уплаты пошлин. Об этом сообщает региональная прокуратура во вторник, 19 ноября.

Отмечается, что для ввоза в Украину без уплаты пошлин автотовары разбирались до таких размеров, что не подлежали декларированию. Якобы для личных нужд граждан. После этого их свозили на склад в Ужгороде и продавали через торговую точку и интернет-магазин на всю территорию Украины. При этом такие товары не отражались в официальной отчетности предприятия.

В ходе обысков правоохранителями выявлено и изъято почти 250 двигателей, более 300 бамперов и около 500 коробок передач различных автомобилей.

Следствие продолжается. Устанавливается размер убытков причиненных бюджету. Контрабандистам грозит уголовная ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов в крупных размерах (ч.1 ст.212 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Ужгороде обнаружили склад с контрабандными автозапчастями

Ранее в Черновицкой области пограничники обнаружили контрабанду сигарет в фуре среди груза деревянного угля из твердых пород деревьев. Груз направлялся в Румынию.

Также сообщалось, что на границе под капотом Porsche Cayenne нашли почти 600 наручных часов Сasio на миллион гривен.

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