Опубликован разговор "слуг народа" о назначении замминистра

Накануне Поляков опубликовал запись разговора "слуг народа" с руководством полиции Днепропетровской области.

Народный депутат Антон Поляков опубликовал новую аудиозапись разговора "слуг народа" в Кривом Роге.

На записи нардепы говорят о назначении заместителе министра транспорта и инфраструктуры.

"Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела", - говорит один из участников беседы.

Накануне Поляков опубликовал запись разговора нардепа Юрия Корявченкова и других "слуг народа" с руководством полиции Днепропетровской области.

Напомним, на прошлой неделе в Слуге народа заявили об исключении из фракции нардепов Анны Скороход и Антона Полякова.

Но позже Арахамия заявил, что для исключения Полякова не хватает пяти голосов.

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