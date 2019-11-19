Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Опубликован разговор "слуг народа" о назначении замминистра

Комментариев: 2
Накануне Поляков опубликовал запись разговора "слуг народа" с руководством полиции Днепропетровской области.

Народный депутат Антон Поляков опубликовал новую аудиозапись разговора "слуг народа" в Кривом Роге.

На записи нардепы говорят о назначении заместителе министра транспорта и инфраструктуры.

"Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела", - говорит один из участников беседы.

Накануне Поляков опубликовал запись разговора нардепа Юрия Корявченкова и других "слуг народа" с руководством полиции Днепропетровской области.

Напомним, на прошлой неделе в Слуге народа заявили об исключении из фракции нардепов Анны Скороход и Антона Полякова.

Но позже Арахамия заявил, что для исключения Полякова не хватает пяти голосов. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, нардепы, аудио, нардеп, Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos-    19.11.2019, 19:22
Оценка:  +1
Boxerogos-
Слуги Урода))
Путин_xyйло    19.11.2019, 19:11
Оценка:  +3
Путин_xyйло
По губам видать "специалист".
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь