Опубликован разговор "слуг народа" о назначении замминистра
Народный депутат Антон Поляков опубликовал новую аудиозапись разговора "слуг народа" в Кривом Роге.
На записи нардепы говорят о назначении заместителе министра транспорта и инфраструктуры.
"Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела", - говорит один из участников беседы.
Накануне Поляков опубликовал запись разговора нардепа Юрия Корявченкова и других "слуг народа" с руководством полиции Днепропетровской области.
Напомним, на прошлой неделе в Слуге народа заявили об исключении из фракции нардепов Анны Скороход и Антона Полякова.
Но позже Арахамия заявил, что для исключения Полякова не хватает пяти голосов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet