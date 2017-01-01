Польские историки начали работы на кладбище во Львове

Эксперты хотят исследовать место расположения могилы, где возможно похоронены польские солдаты. Эксгумация пока не запланирована.

Специалисты Института национальной памяти Польши начали поисковые работы на древнем кладбище на Збоищах - сейчас это один из северных районов города Львова. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает Польское радио.

Отмечается, что очередным этапом работ ИНП будет проверка, находятся ли на древнем кладбище на Збоищах гробовые ямы - братская могила солдат сентября 1939 года.

На месте проведения работ вместе с польскими специалистами работают представители украинской стороны. На древнем некрополе находятся отдельные памятники, в том числе также крест с таблицей, посвященной "солдатам Польского войска, погибших за защиту родины в сентябре 1939 года". Рядом также находится памятный знак украинским солдатам, павшим в борьбе за свободу Украины в 1918-1919 годах.

Сейчас поисковые работы ИНП сосредоточены на могилах польских солдат, которые в сентябре 1939 года вблизи Львова погибли в борьбе с немецким вермахтом, который атаковал город. Запланированные работы имеют исследовательский характер. Эксгумация - не запланирована.

Также сообщается, что эксперты на основе предыдущих исследований и архивных источников хотят детально исследовать место расположения могилы, где возможно похоронены солдаты, боровшиеся за Львов.

Напомним, 27 сентября Украина предоставила Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на своей территории.

В Польше заявили, что такое решение Киева открывает путь к прорыву в историческом диалоге между двумя странами.

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