В значительной степени этому поспособствовало снижение количества ДТП с участием военного транспорта.

Количество небоевых потерь в ВСУ уменьшилось на 15% Фотоархив Минобороны

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Количество небоевых потерь в Вооруженных Силах Украины уменьшилось на 15%. Об этом рассказал начальник группы по связям с общественностью Главного управления Военной службы правопорядка в ВС Украины подполковник Владимир Потапов, пишет АрмияИнформ.

Кроме того, на 10% уменьшилось количество уголовных преступлений, связанных с уклонением от военной службы, благодаря своевременному розыску до наступления уголовной ответственности.

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Среди положительных тенденций в армии - уменьшение количества ДТП - на 10% (прежде всего за счет уменьшения количества ДТП на военном транспорте).

Напомним, в госпитале Харькова от ранений скончался командир 128-й ОМБр. Коростелев был ранен возле Новотроицкого во время обхода передовых позиций.

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