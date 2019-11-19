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В Украине смертность в два раза превышает рождаемость

Комментариев: 5
В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.
Всеукраинская перепись населения запланирована на конец 2020-го
Всеукраинская перепись населения запланирована на конец 2020-го
В течение января-сентября 2019 года численность населения Украины сократилась на 193,2 тыс. человек и на 1 октября составила 41 960 тыс. человек, о чем свидетельствую данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
 
Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 53 рожденных.
 
Ранее, в течение января-июля 2019 года численность населения Украины сократилась на 162,9 тыс. человек и на 1 августа составила 41 990,3 тыс. человек.
 
А в 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.
 
По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.
 
Отметим, к 2024 году население Украины сократится на миллион человек. Об этом идет речь в обновленном прогнозе Международного валютного фонда за октябрь.
 
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Теги: демография, рождаемость, население, украинцы, смертность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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skolesa    19.11.2019, 20:47
Оценка:  0
skolesa
10% погибших в дтп. - а это в основном люди не старые.
Негорро    19.11.2019, 20:36
Оценка:  0
Негорро
Не может быть!Хихихихихихи!
Alexsy    19.11.2019, 19:54
Оценка:  +1
Alexsy
А сколько народа еще заграницу на пмж валит!
Особенно за последние 6-ть лет!
Кто еще хорошие пенсии ждет?
Alexsy    19.11.2019, 20:12
Оценка:  +3
Alexsy
Свидетели "мудана" кто вам пенсии и льготы платить будет?
Когда работоспособное население выедет, землю продаст, или вымрет?
VSHIVANKA    19.11.2019, 19:45
Оценка:  -1
VSHIVANKA
СУГС !!!
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