В Одессе из маршрутки выпала пассажирка

Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра.

В Одессе часто происходят инциденты с маршрутками Думская

В Одессе на улице Степной из салона проезжавшей маршрутки выпала 38-летняя женщина и получила серьезные травмы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 19 ноября.

"Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. Ее госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст.286 УК Украины).

Ранее в Одессе пассажир маршрутки потерял сознание в салоне, и его оставили на обочине. Мужчину из транспортного средства вынес водитель вместе со своими коллегами из других маршруток. Ему даже не вызвали скорую помощь.

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