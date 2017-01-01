День в ООС: четыре обстрела, сбит вражеский дрон

При падении беспилотник сдетонировал. Это может свидетельствовать об опасном грузе, который враг пытался применить против ВСУ.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали. В свою очередь бойцы ВСУ из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотник, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 19 ноября.

Так, враг вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымское, Пивденное, Новотошковское и Гнутово.

В свою очередь украинские военные сбили вражеский беспилотник, который вел разведку построения системы обороны ВСУ на Горловском направлении.

Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, враждебный беспилотный летательный аппарат был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что при падении на нежилом дворе БПЛА сдетонировал. Это может свидетельствовать об опасном грузе, который враг пытался применить против бойцов ВСУ.

Обломки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.

Обломки сбитого дрона. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Напомним, за сутки 18 ноября на Донбассе зафиксировали 14 обстрелов со стороны сепаратистов. Один украинский военный был ранен.

Также стало известно, что сегодня в Харьковском военно-медицинском клиническом центре от полученных на Донбассе ранений умер полковник Евгений Коростелев. Он командовал 128-й отдельной механизированной бригадой.

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