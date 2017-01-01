Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Озвучено количество украинок, которые страдают от насилия

Комментариев: 0
Уже в начале года планируется важный шаг в противодействии насилию - речь о создании круглосуточного колл-центра.
Будет создан колл-центр для помощи жертвам насилия
Будет создан колл-центр для помощи жертвам насилия
УНН
Около 70% украинских девушек и женщин сталкивались с проявлениями насилия, заявила министр социальной политики Юлия Соколовская во время саммита ICPD25 в Найроби, передает во вторник, 19 ноября, УНН.
 
Так, в столице Кении завершился глобальный саммит по вопросам народонаселения и развития ICPD25, на котором 170 стран, среди которых и Украина, приняли на себя смелые обязательства по преобразованию мира путем прекращения материнской смертности, неудовлетворенной потребности в планировании семьи, насилия в отношении женщин и вредных практик в отношении женщин и девушек до 2030 года.
 
 
Обязательства Украины озвучила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.
 
"Украина стремится снизить терпимость к домашнему насилию, что позволит обнаружить все случаи и эффективно на них отреагировать. Около 70% украинских девушек и женщин сталкивались с проявлениями насилия", - отметила Соколовская.
 
Она также сообщила, что уже в начале года планируется важный шаг в противодействии насилию - речь о создании круглосуточного колл-центра по вопросам противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию и Единого государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола.
 
Отметим, что в этом году отмечают 25-ю годовщину со дня проведения Международной конференции по вопросам народонаселения и развития (International Conference on Population and Development - ICPD) в Каире, где 179 стран приняли Программу действий, которая имела цель расширить возможности женщин и девушек ради них и ради их семей, общин и нации.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: избиения, насилие, минсоцполитики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь