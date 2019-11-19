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Парубия допросят по делу Майдана

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Суд продолжает допрос свидетелей. Одним из них должен стать бывший спикер Верховной Рады.
Андрея Парубия ждут в суде в четверг
Андрея Парубия ждут в суде в четверг
Слово и Дело

Святошинский районный суд допросит председателя Верховной Рады 8-го созыва Андрея Парубия в качестве свидетеля по делу об убийствах во время Майдана. Об этом сообщает пресс-служба суда во вторник, 19 ноября.

"21 ноября в 11:30 в помещении суда … состоится судебное заседание по уголовному производству Убийства людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана", – говорится в сообщении.

Указано, что сейчас по делу продолжается допрос свидетелей, в частности, запланирован допрос в качестве свидетеля Андрея Парубия.

Ранее во вторник стало известно, что Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко не явились в суд на допросы в качестве свидетелей в деле против пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых убийствах на Майдане. Тогда председательствующий в деле судья Сергей Дячук отметил, что Парубий может принять участие в допросе в режиме видеоконференции 21 ноября.

Также сообщалось о приостановке дел Майдана. Об этом заявил бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

 

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Теги: спикер, суд, майдан, Рада, Верховная Рада, допрос, Евромайдан, Андрей Парубий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alexsy    19.11.2019, 22:21
Оценка:  +2
Alexsy
А он прийдет, или как петя будет ныкаться....
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