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В Иране погибли более 100 протестующих – Amnesty

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Число погибших очень приблизительное, поскольку узнать точные данные затруднительно в Иране из-за закрытого доступа в интернет.
Беспорядки в иранском городе Исфахан
Беспорядки в иранском городе Исфахан

В результате массовых протестов в Иране погибли не менее 106 демонстрантов в 21 городе. Об этом сообщает правозащитная организация Amnesty International во вторник, 19 ноября.

 
"Видеозаписи, свидетельские показания очевидцев и информация, собранная от активистов за пределами Ирана, показывают ужасающую картину незаконных убийств со стороны иранских сил безопасности", – говорится в сообщении.
 
В организации отметили, что число погибших очень приблизительное, поскольку узнать точные данные затруднительно в Иране из-за закрытого доступа в интернет. По некоторым данным, число жертв может достигать 200 человек.

В свою очередь государственные СМИ Ирана сообщили лишь о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четырех сотрудников сил безопасности.

Напомним, 16 ноября в Иране начались протесты против решения властей повысить цены на бензин. Полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. Очевидцы заявили о гибели минимум двоих человек.

Вскоре стало известно, что в Иране отключена мобильная связь, также почти на всей территории страны не работает интернет.

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Теги: Иран, протесты, протест, акции протеста, Amnesty International, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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