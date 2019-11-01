В Иране погибли более 100 протестующих – Amnesty
В результате массовых протестов в Иране погибли не менее 106 демонстрантов в 21 городе. Об этом сообщает правозащитная организация Amnesty International во вторник, 19 ноября.
В свою очередь государственные СМИ Ирана сообщили лишь о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четырех сотрудников сил безопасности.
Напомним, 16 ноября в Иране начались протесты против решения властей повысить цены на бензин. Полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. Очевидцы заявили о гибели минимум двоих человек.
Вскоре стало известно, что в Иране отключена мобильная связь, также почти на всей территории страны не работает интернет.
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