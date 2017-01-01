Замглавы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группы – МВД

Полиция проводит обыски по адресам регистрации предприятий и фактического нахождения членов группировки.

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая с помощью одного из заместителей главы Харьковского облсовета, через фиктивные предприятия выигрывала тендеры. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 19 ноября.

Отмечается, что группа лиц в период 2018-2019 годов на территории Харькова, Харьковской и других областей создали ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью использования их реквизитов предприятий и расчетных счетов в преступных схемах.

"Установлено, что один из заместителей руководителя Харьковского областного совета причастен к лоббированию интересов преступной группы, которая, используя коммунальные предприятия все того же Харьковского областного совета и различных подразделений Харьковской ОГА, получала победы в тендерах и закупках подконтрольными субъектами хозяйствования", – говорится в сообщении.

На данный момент полиция проводит обыски по адресам регистрации подконтрольных субъектов хозяйствования и фактического нахождения членов указанной преступной группы.

Открыто производство по признакам преступлений, предусмотренных по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением, легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем, подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей (ч.2 ст.364, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Харькове чиновники горсовета присвоили миллионы гривен. Они реализовывали тонны асфальтовой крошки подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных.

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