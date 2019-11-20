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Зеркаль покидает должность в МИД

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На этой неделе Зерекль выполнит свое последнее задание - процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу с РФ.
Заместитель министра МИД Елена Зеркаль
Заместитель министра МИД Елена Зеркаль
facebook.com/lana.zerkal

Заместитель министра МИД Елена Зеркаль заявила о намерении покинуть должность в министерстве иностранных дел, что планировала сделать давно. Об этом дипломат рассказала в программе Вот оно как на 24 канале.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальное слушания в Гааге по новому арбитражу, который касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала…", - подчеркнула Зеркаль.

Такое решение она объясняет не только желанием сделать перерыв, но и другими причинами.

Ведущий спросил дипломата, не желает ли она остаться в МИД как части системы, которая может оказывать сопротивление в отношении России.

"Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента", - сказала Зеркаль.

Она напомнила, что ей предлагали должность в Офисе президента, но она не видела в данной структуре. 

Напомним, российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера Никополь и Бердянск, а также буксир Яны Капу - 25 ноября 2018 года. Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

Россия вернула их спустя почти год. При этом в Кремле подчеркнули, что не в исполнение решения международного суда.

 

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Теги: Гаагский трибунал, Украина-Россия, МИД Украины, Дипломатия, дипломат, Гаага
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fkrfyfan    20.11.2019, 07:43
Оценка:  0
fkrfyfan
Одним идиотом в миде меньше
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