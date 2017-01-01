Итоги 19 ноября: Суд над Ляшко, ссора Зе и Леди Ю

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Суд отпустил Ляшко на поруки, между Зеленским и Тимошенко произошла ссора. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Всемирный банк увидел улучшение благосостояния украинцев

За год уровень бедности в Украине снизился более чем на 2% - с 16,8% в 2018 году до 14,5% в 2019 году. Об этом говорится в презентации Всемирного банка по Украине.

В банке считают, что уровень бедности продолжает снижаться благодаря росту зарплат и потреблению.

Во Всемирном банке напомнили, что реальная зарплата выросла на 9,5% в годовом исчислении в январе-сентябре 2019 году, в основном за счет роста оплаты труда в частном секторе из-за давления трудовой миграции.

Зеленский назвал темы нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите нормандской четверки поднимет темы деоккупации Донбасса, обмена пленными и местных выборов. Об этом он заявил на брифинге после встречи с премьером Чехии Андреем Бабишем.

“То есть я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с каким-то более-менее четкими сроками. Я буду поднимать этот вопрос“, - сказал Зеленский.

Вторая тема - это возвращение пленных. “Мы хотим всех наших людей вернуть домой, к родителям. Я тоже хочу говорить - когда. Если всех, то когда?“ - сказал президент Украины.

Он также подтвердил, что Украина намерена начать дискуссию о проведении местных выборов на Донбассе.

Суд избрал меру пресечения Ляшко за драку с Герусом

Бориспольский районный суд избрал меру пресечения для лидера Радикальной партии Олега Ляшко в виде личной поруки нардепов.

На поруки Ляшко взяли нардеп Виктория Сюмар от Евросолидарности и Михаил Волынец из Батькивщины. Также его хотели взять на поруки нардеп Валентин Наливайченко и еще несколько общественных деятелей. В то же время сам Ляшко отказывался от этого.

Также Ляшко подал в суд на НАПК.

Зеленский и Тимошенко публично поспорили

Тяжеловесы украинской политики ступили на тропу войны. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко сразу после выборов рассказывала о том, что новому президенту Владимиру Зеленскому “нужно подставить плечо” и воздерживалась от критики власти. Но, Юлия Владимировна не в оппозиции – это история редкая и, как правило, очень краткосрочная. Так что Тимошенко уже снова критикует власть, а Зеленский решил ей на это ответить.

Послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли

Послы стран Большой семерки поддержали намерение Верховной Рады открыть рынок земли. “Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие“, - заявили послы.

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