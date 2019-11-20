Украина и ЕС обсудили соглашение об ассоциации

Евросоюз и Киев обсудили текст соглашения об ассоциации. Документ будут совершенствовать в 2020 году.

В 2020 году собираются пройти всю подготовку к совершенствованию соглашения

Во время заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС стороны провели "вступительный" разговор по совершенствованию текста соглашения об Ассоциации. Об этом сообщает Укринформ.

По словам заместителя министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торгового представителя Украины Тараса Качки, разговор касался текста соглашения.

"Мы считаем, что любое обновление или просмотр - это развитие Соглашения в тех рамках и по принципам, которые есть сейчас. Мы считаем, и Европейский союз это поддерживает, что речь может идти об эволюции, а не о каком-то коренном изменении Соглашения. В Соглашении заложено много хороших вещей, которые нужно просто реализовывать", - сказал Качка.

Он отметил, что Украину в работе над обновлением Соглашения об ассоциации с ЕС интересуют три главные тематические блоки.

Первый блок касается пересмотра тарифов, потому что они основаны на переговорах с ЕС, состоявшихся в 2006-2007 годах. Второй - касается обновления положений о нетарифных барьерах, так называемого "промышленного безвиза".

Третий фактор - это развитие самой сделки, ее адаптация к изменению в регуляторных правилах, произошедших в Евросоюзе. За 10 лет, прошедших с момента переговоров не только обновились нормативно-правовые акты ЕС, но в некоторых сферах коренным образом поменялись регуляторные нормы.

"Мы четко зафиксировали нашу главную задачу на 2020 год - пройти всю подготовительную работу, чтобы выйти на этап формальных переговоров (относительно совершенствования Соглашения). Мы зафиксировали также конкретный план действий - что именно должна сделать украинская сторона, что мы начинаем в этом году, и что должны сделать на конец следующего", - отметил чиновник.

Ранее в ЕС назвали условия, в которых можно обсудить перспективу членства Украины. В Европарламенте считают, что для разговора о перспективе членства Украины в ЕС нужно успешно провести реформы.

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