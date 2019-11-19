В Одессе заметили полицейский Porsche Panamera

Одесситы заметили патрульных полицейских, которые ехали по улицам города на служебном автомобиле премиум класс.

Как оказалось, авто используется на съемках нового украинского фильма facebook.com/bogdan.iusypchuk

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В Одессе заметили патрульных полицейских, которые ехали по улицам города на служебном автомобиле премиум класс - Porsche Panamera.

Соответствующее видео появилось 19 ноября в instagram Магнолия ТВ.

“Полицейський Porsche Panamera?“, - спрашивается в подписи к снимку.

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Пользователи соцсетей с юмором начали обсуждать необычный патрульный автомобиль. “У богатых жизнь иная“, “Вот это поворот... Или просто в прикол кто-то“, “Участковый Конча-Заспы“, “Красиво жить не запретишь, но помешать можно“, - шутили в Сети.

Как оказалось, роскошная иномарка в полицейском окрасе используется на съемках нового украинского фильма. Об этом рассказал актер и продюсер Дмитрий Ступка в Facebook.

Dmytro Stupka с Ильей Беляком и еще 3 в Одеська кіностудія.

Напомним, с начала запуска новой полиции и по состоянию на май 2019 года было разбито 1,3 тысяч служебных авто, большая часть из которых – японские Toyota Prius. При этом всего было закуплено 2,5 тысячи авто.

Как сообщалось 19 ноября, под Киевом женщина “отомстила“ за подругу - разбила камнем авто полиции.

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