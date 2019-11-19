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В Одессе заметили полицейский Porsche Panamera

Комментариев: 3
Одесситы заметили патрульных полицейских, которые ехали по улицам города на служебном автомобиле премиум класс.
Как оказалось, авто используется на съемках нового украинского фильма
Как оказалось, авто используется на съемках нового украинского фильма
facebook.com/bogdan.iusypchuk

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В Одессе заметили патрульных полицейских, которые ехали по улицам города на служебном автомобиле премиум класс - Porsche Panamera.

Соответствующее видео появилось 19 ноября в instagram Магнолия ТВ.

“Полицейський Porsche Panamera?“, - спрашивается в подписи к снимку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поліцейський Porsche Panamera?

Допис, поширений Магнолія-ТВ (неофіційно) (@magnolia.tv)

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Пользователи соцсетей с юмором начали обсуждать необычный патрульный автомобиль. “У богатых жизнь иная“, “Вот это поворот... Или просто в прикол кто-то“, “Участковый Конча-Заспы“, “Красиво жить не запретишь, но помешать можно“, - шутили в Сети.

Как оказалось, роскошная иномарка в полицейском окрасе используется на съемках нового украинского фильма. Об этом рассказал актер и продюсер Дмитрий Ступка в Facebook.

Dmytro Stupka с Ильей Беляком и еще 3 в Одеська кіностудія.

Напомним, с начала запуска новой полиции и по состоянию на май 2019 года было разбито 1,3 тысяч служебных авто, большая часть из которых – японские Toyota Prius. При этом всего было закуплено 2,5 тысячи авто.

Как сообщалось 19 ноября, под Киевом женщина “отомстила“ за подругу - разбила камнем авто полиции.

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Теги: фильм, Одесса, видео, полиция, porsche, кино, патрульная полиция
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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    20.11.2019, 09:03
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
А полицейские которые ими управляют имеют тип T800 или T1000?
elvis-kong    20.11.2019, 08:53
Оценка:  -1
elvis-kong
это нормально , в полиции должны быть простые и спортивные авто как в америке мустанги бывают , на драндулете ты фиг догонишь угонщика на спортивной тачиле
zadneprohodchik    20.11.2019, 08:57
Оценка:  0
zadneprohodchik
это для фильма тачка, у нас не европа и тем более не сша.
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