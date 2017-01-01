Солнца не будет: Украину ждет облачный день
Сегодня в Украине ожидается максимально хмурый день. Между тем, будет сухо. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе страны сегодня ожидается сухая и хмурая погода. Воздух прогреется в пределах +9…+14 градусов по Цельсию.
На востоке страны сегодня без осадков. На протяжении дня небо будет затянуто облаками. Воздух прогреется в пределах +3…+6 градусов по Цельсию. Ночью возможны заморозки до -2 градусов.
Южным регионам обещают сухой и хмурый осенний день. Температура воздуха поднимется от +4 до +11 градусов по Цельсию.
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В северной части страны сегодня облачно, но солнца не будет. На улице +4…+7 градусов по Цельсию.
В Центральной Украине 20 ноября будет относительно холодно и сухо. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +7 градусов по Цельсию.
В столице 20 ноября облачно. Воздух прогреется в пределах +5…+7 градусов по Цельсию.
Напомним, украинские синоптики предупредили о тумане. Проблемы с видимостью на дорогах будут наблюдаться в большинстве областей Украины.
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