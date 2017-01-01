Солнца не будет: Украину ждет облачный день

20 ноября в Украине совершенно не будет солнца.

Сегодня в Украине ожидается максимально хмурый день. Между тем, будет сухо. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читай также: Синоптики обещают сухой, но прохладный день

На западе страны сегодня ожидается сухая и хмурая погода. Воздух прогреется в пределах +9…+14 градусов по Цельсию.

На востоке страны сегодня без осадков. На протяжении дня небо будет затянуто облаками. Воздух прогреется в пределах +3…+6 градусов по Цельсию. Ночью возможны заморозки до -2 градусов.

Южным регионам обещают сухой и хмурый осенний день. Температура воздуха поднимется от +4 до +11 градусов по Цельсию.

Читай также: Снег парализовал Европу: Когда ждать зиму в Украине

В северной части страны сегодня облачно, но солнца не будет. На улице +4…+7 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине 20 ноября будет относительно холодно и сухо. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +7 градусов по Цельсию.

В столице 20 ноября облачно. Воздух прогреется в пределах +5…+7 градусов по Цельсию.

Напомним, украинские синоптики предупредили о тумане. Проблемы с видимостью на дорогах будут наблюдаться в большинстве областей Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram