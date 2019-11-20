ТВ каналы РФ и "Новороссии" транслируют в Днепропетровской области

Из-за трансляций пропагандистских российских каналов разгорелся скандал.

Пользователи Сети сообщают, что запрещенные телеканалы транслируются и в других областях

В Днепропетровской области через цифровые тюнеры транслируются запрещенные телеканалы РФ и боевиков на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Екатерина Чижик.

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“А тем временем в Днепропетровской области по Т2 идет трансляция “раша и сепар ТВ“. Это и есть информационная капитуляция. Если мы допустим зомбирование граждан через вражеские каналы“, - написала она. Волонтер призвала жителей Новомосковска, пгт Черкасское, пгт Гвардейское проверить, а в случае трансляции в цифровых тюнерах каналов России и “Новороссии“ - зафиксировать это и обратиться в СБУ на горячую линию.

Как сообщалось, известный российский пропагандист Борис Корчевников из Россия-1 месяц назад посетил Киев.

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