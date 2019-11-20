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ТВ каналы РФ и "Новороссии" транслируют в Днепропетровской области

Комментариев: 5
Из-за трансляций пропагандистских российских каналов разгорелся скандал.
ТВ каналы РФ и "Новороссии" транслируют в Днепропетровской области
© facebook.com/Екатерина Чижик
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  • Пользователи Сети сообщают, что запрещенные телеканалы транслируются и в других областях
  • Пользователи Сети сообщают, что запрещенные телеканалы транслируются и в других областях
  • Пользователи Сети сообщают, что запрещенные телеканалы транслируются и в других областях
  • Пользователи Сети сообщают, что запрещенные телеканалы транслируются и в других областях
ТВ каналы РФ и "Новороссии" транслируют в Днепропетровской области
Пользователи Сети сообщают, что запрещенные телеканалы транслируются и в других областях
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В Днепропетровской области через цифровые тюнеры транслируются запрещенные телеканалы РФ и боевиков на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Екатерина Чижик.

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“А тем временем в Днепропетровской области по Т2 идет трансляция “раша и сепар ТВ“. Это и есть информационная капитуляция. Если мы допустим зомбирование граждан через вражеские каналы“, - написала она. Волонтер призвала жителей Новомосковска, пгт Черкасское, пгт Гвардейское проверить, а в случае трансляции в цифровых тюнерах каналов России и “Новороссии“ - зафиксировать это и обратиться в СБУ на горячую линию.

Как сообщалось, известный российский пропагандист Борис Корчевников из Россия-1 месяц назад посетил Киев.

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Теги: телеканал, ТВ, Россия, Днепропетровская область, пропаганда
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Комментариев (5)
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Krotol2    20.11.2019, 10:24
Оценка:  -1
Krotol2
Видать Новороссия рулит
Woodbrother    20.11.2019, 10:22
Оценка:  -2
Woodbrother
За это бить надо исполнителей по возможности ногами. Что бы долго твари помнили и другим скотам не повадно было.
Da-Gabon    20.11.2019, 10:04
Оценка:  +2
Da-Gabon
Правда - вещь страшная.
CasperW    20.11.2019, 10:10
Оценка:  -2
CasperW
да да, сколько еще мальчиков в трусиках распятых насчитал? Слово правда тебе даже писать нельзя.
Woodbrother    20.11.2019, 10:23
Оценка:  -1
Woodbrother
Маасковский габонец - откуда на вашей лживой московии правда взялась ?
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