“Бывают жесткие дискуссии”: Разумков рассказал о конфликте с Богданом

Разумков отметил, что часто общается с главой ОП.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что у него с главой Офиса президента Андреем Богданом бывают "достаточно жесткие дискуссии".

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Об этом глава ВР рассказал в интервью Украинской правде.

Разумков ответил на вопрос журналиста о том, есть ли конфликт между ним и Богданом.

Я не понимаю, что такое конфликт. Дискутируем мы. Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем также. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка, я не вижу здесь больших проблем, - ответил спикер.

Он также добавил, что какие бы дискуссии и конфликты не были между политиками и чиновниками, государственные дела должны быть на первом месте.

Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем, - добавил он.

Разумков также отметил, что парламент активно контактирует с Офисом президента и эти встречи не являются тайными.

Достаточно регулярными являются встречи с Офисом президента. Встречи не являются тайными, иногда даже они публично происходят. Они проходят в формате: Офис президента, Верховная Рада, представители Кабинета министров, - сказал Разумков.

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Напомним, Разумков назвал сроки принятия закона об особом статусе Донбасса. Парламент начнет работу над вопросом особого статуса Донбасса после встречи лидеров стран “нормандского формата”.

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