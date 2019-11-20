Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Масштабное ДТП в Киеве: двое погибших, 8 раненых

Комментариев: 2
В столице лоб в лоб столкнулись маршрутка и автомобиль Toyota. В результате аварии два человека погибли, восемь пострадали.
Также в результате ДТП пострадали 8 человек
Также в результате ДТП пострадали 8 человек
Информатор

В Киеве на улице Зодчих в ночь на 20 ноября произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое людей, еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает Информатор.

Как отмечается, автомобиль Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. В какой-то момент один из автомобилей вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновения. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево.

Читай также: В Днепре два авто после столкновения влетели в остановку

В момент аварии в Toyota было пятеро человек, а в микроавтобусе семь человек. От удара водитель Toyota погиб мгновенно. Пассажира пытались спасти медики, но после длительных попыток реанимации они констатировали смерть. Еще троих человек из легковушки с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

Читай также: В Днепре загорелся трамвай с людьми

Полицейские отметили, Также пострадали и четыре пассажира маршрутки. В основном, все они пожилого возраста. К счастью, их травмы несерьезные. Водитель Mercedes тоже попал в больницу. Микроавтобус осуществлял развозку людей.

Известно, что погибшим было около 20-25 лет. Такого же возраста были и пострадавшие из легковушки. Из-за аварии движение по улице Зодчих перекрывали. На месте работало около 10 бригад медиков, экипажи патрульной полиции, спасатели ГСЧС.

Напомним, названо число водителей, которые превышают скорость в Киеве. Максимальная допустимая скорость движения по магистралям Киева в зимний период составляет 50 км в час.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Орест_Пiхва    20.11.2019, 10:47
Оценка:  -1
Орест_Пiхва
утилезация блях
Колишній-східняк    20.11.2019, 10:08
Оценка:  +1
Колишній-східняк
мерс с номером КНР - из Китая?
Колишній-східняк    20.11.2019, 10:09
Оценка:  +1
Колишній-східняк
или то Тойота? После уже не различить, получилась смесь.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь