Разумков рассказал о группе депутатов-блогеров

Спикер уверен, что деструктивных групп в парламенте нет.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что деструктивных групп в парламенте нет, но группа так называемых депутатов-блогеров действительно существует.

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Об этом Разумков заявил в ходе интервью Украинской правде.

По словам Разумкова нардепы Слуги народа Александр Дубинский, Александр Куницкий и Максим Бужанский действительно входят в так называемую группу депутатов-блогеров.

Они общаются, это нормально. Так называемая группа блогеров в этом плане действительно есть, но называть ее какой-то неформальной или деструктивной, думаю, что не стоит, - сказал Разумков.

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Спикер отметил, что в Раде существуют группы нардепов, которых объединяет региональный или профессиональный признак. Между тем, неформальных групп, которые деструктивно бы влияли на работу фракций или парламента в целом, нет.

Напомним, Разумков рассказал о конфликте с Богданом. Разумков отметил, что часто общается с главой ОП.

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