В Киеве пытались украсть участок земли на 14 млн грн

Злоумышленники, используя поддельные документы, переоформили на себя земельный участок.

Читай также: Киевские мошенники забрали 5-комнатную квартиру у иностранца

В Киеве правоохранители разоблачили "земельных" мошенников, которые незаконно присвоили земельный участок стоимостью 14 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что мошенники в 2018 году на основе поддельного подержанного акта зарегистрировали право собственности на определенный земельный участок по третьему лицу. Позже злоумышленники, используя поддельные документы, снова переоформили на себя земельный участок.

Читай также: "Перешло панамской компании": В Киеве пытались расхитить 400 кв. м Ледового стадиона

Прокуратура обратилась в Голосеевский районный суд Киева с требованием отменить решение о государственной регистрации права собственности, признать недействительными договоры купли-продажи и договора ипотеки земельного участка.

Также в суд были направлены обвинительные акты в отношении двух лиц, причастных к мошеннической схемы с землей.

Как сообщалось 17 сентября, гектар Труханова острова захватили люди Медведчука.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram