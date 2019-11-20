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В Киеве пытались украсть участок земли на 14 млн грн

Комментариев: 1
Злоумышленники, используя поддельные документы, переоформили на себя земельный участок.
Прокуратура потребовала отменить решение о госрегистрации права собственности
Прокуратура потребовала отменить решение о госрегистрации права собственности
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В Киеве правоохранители разоблачили "земельных" мошенников, которые незаконно присвоили земельный участок стоимостью 14 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что мошенники в 2018 году на основе поддельного подержанного акта зарегистрировали право собственности на определенный земельный участок по третьему лицу. Позже злоумышленники, используя поддельные документы, снова переоформили на себя земельный участок.

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Прокуратура обратилась в Голосеевский районный суд Киева с требованием отменить решение о государственной регистрации права собственности, признать недействительными договоры купли-продажи и договора ипотеки земельного участка.

Также в суд были направлены обвинительные акты в отношении двух лиц, причастных к мошеннической схемы с землей.

Как сообщалось 17 сентября, гектар Труханова острова захватили люди Медведчука.

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Теги: мошенник, земля, Киев
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Комментариев (1)
asfd0    20.11.2019, 11:26
Оценка:  +1
asfd0
Посягнул на святое, т.к. красть участок земли в киеве позволено только чиновникам высшего ранга.
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