Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Освобожденные украинские корабли возвращаются в Украину: карта

Комментариев: 8
До Очакова кораблям осталось 10 часов.
Карта передвижения
Карта передвижения
facebook.com/profile.php?id=100003576664760

Освобожденные из российского плена украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые захватили при прохождении Керченского пролива, появились в районе Тендровской косы. 

Читай также: "Суеверие": Зеленский пояснил, почему не побрился

Об этом в Facebook руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Сообщается, что освобожденные корабли на пути в родной порт сопровождаю буксиры "Гайдамака", "Титан" и спасательное судно "Сапфир".

Буксирный караван появился в зоне связи в районе подхода к Тендровской косы, ситуация на 09:40 (по киевскому времени) 20.11.2019. Осталось часов 10 хода до Очакова, - написал Андрей Клименко.

Читай также: В ЕС отреагировали на возвращение Россией кораблей Украине

Также он опубликовал карту передвижения освобожденных украинских кораблей.

Напомним, пропагандисты РФ запустили фейк о кораблях. Возвращенные корабли оказались в центре наглого скандала.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: корабли, море, освобождение, карта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
denis82    20.11.2019, 12:09
Оценка:  -1
denis82
не освобожденные, а просто отданы назад, по причине полной ненадобности России...
WTF2wtf    20.11.2019, 12:14
Оценка:  +1
WTF2wtf
Незаконно захваченные россиянами ... это признал международный арбитраж по морскому праву и обязал россию отпустить захваченных моряков и вернуть катера.
ira0957    20.11.2019, 11:45
Оценка:  -2
ira0957
верить разведке США, в Азовском море пруд пруди.
ira0957    20.11.2019, 11:43
Оценка:  -2
ira0957
А ведь смолчали и сглотнули в Куиви. Сделали вид, что не заметили.
Объясняю. Украинська фльота год назад не просто пёрла к мосту. Она из Одессы шла в Азовское море, дабы взять его под полный контроль, шугать крымских рыбаков и топить между делом атомные подводные лодки ВМС России, которых, если
ira0957    20.11.2019, 11:46
Оценка:  -3
ira0957
ве-рить разведке США, в Азовском море пруд пруди.
ira0957    20.11.2019, 11:52
Оценка:  -2
ira0957
А коварный Путин приказал тащить всю эту посуду
ira0957    20.11.2019, 11:53
Оценка:  -2
ira0957
не в Мариуполь, а к мысу Тарханкут, где и передать "партнерам" ))
WTF2wtf    20.11.2019, 12:06
Оценка:  +1
WTF2wtf
ДядяИра, ты дебил, упоротый до шизы дебил ... и так все знают, но доказываешь это каждый день
Кайдаш    20.11.2019, 11:55
Оценка:  +1
Кайдаш
Ты хоть поняла, что высрала?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь