Освобожденные украинские корабли возвращаются в Украину: карта

До Очакова кораблям осталось 10 часов.

Освобожденные из российского плена украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые захватили при прохождении Керченского пролива, появились в районе Тендровской косы.

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Об этом в Facebook руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Сообщается, что освобожденные корабли на пути в родной порт сопровождаю буксиры "Гайдамака", "Титан" и спасательное судно "Сапфир".

Буксирный караван появился в зоне связи в районе подхода к Тендровской косы, ситуация на 09:40 (по киевскому времени) 20.11.2019. Осталось часов 10 хода до Очакова, - написал Андрей Клименко.

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Также он опубликовал карту передвижения освобожденных украинских кораблей.

Напомним, пропагандисты РФ запустили фейк о кораблях. Возвращенные корабли оказались в центре наглого скандала.

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