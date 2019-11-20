Освобожденные украинские корабли возвращаются в Украину: карта
Освобожденные из российского плена украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые захватили при прохождении Керченского пролива, появились в районе Тендровской косы.
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Об этом в Facebook руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
Сообщается, что освобожденные корабли на пути в родной порт сопровождаю буксиры "Гайдамака", "Титан" и спасательное судно "Сапфир".
Буксирный караван появился в зоне связи в районе подхода к Тендровской косы, ситуация на 09:40 (по киевскому времени) 20.11.2019. Осталось часов 10 хода до Очакова, - написал Андрей Клименко.
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Также он опубликовал карту передвижения освобожденных украинских кораблей.
Напомним, пропагандисты РФ запустили фейк о кораблях. Возвращенные корабли оказались в центре наглого скандала.
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Объясняю. Украинська фльота год назад не просто пёрла к мосту. Она из Одессы шла в Азовское море, дабы взять его под полный контроль, шугать крымских рыбаков и топить между делом атомные подводные лодки ВМС России, которых, если