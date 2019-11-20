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Зеленский задумался о всеукраинской зарядке с президентом

Комментариев: 2
Владимиру Зеленскому на встрече с молодежью понравилась идея каждое утро проводить утреннюю зарядку онлайн.
Зеленский заинтересовался идеей утреннего "шоу"
Зеленский заинтересовался идеей утреннего "шоу"
Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский заинтересовался идеей проводить утреннюю зарядку онлайн. Об этом сообщает Украинская правда в среду, 20 ноября.

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Во время встречи с молодежью в рамках Всеукраинского форума Украина растет вместе со мной школьник из Кривого Рога отметил, что чтобы страна была спортивнее, можно сделать зарядку с президентом. Другие поддержали, что онлайн можно и в шесть утра заниматься.

“Была такая идея - но, мне кажется, это похоже на советские времена, когда есть генеральный секретарь - и Гимн петь еще после этого“, - ответила на это Елена Зеленская.

Тем не менее, Владимиру Зеленскому идея понравилась.

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“Если люди хотят, если онлайн зарядка - это прикольно. Можно в 7 утра - смотрите сами. А это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять“, - сказал Зеленский.

Елена Зеленская пошутила: “Можно пилотную зарядку сделать, с Кривого Рога начнем“.

Президент же добавил, что “школьная олимпиада“ может стимулировать местные власти подготовить стадионы и спортивные площадки для школьников.

Напомним, Зеленский пояснил, почему не побрился. Президент побреется, когда РФ вернет корабли.

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Теги: шоу, зарядка, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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Путин_xyйло    20.11.2019, 12:13
Оценка:  -1
Путин_xyйло
"Интелектуала" сразу видно!
Григорич    20.11.2019, 12:16
Оценка:  0
Григорич
особенно по нику в соцсети я)
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