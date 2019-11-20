Зеленский задумался о всеукраинской зарядке с президентом

Владимиру Зеленскому на встрече с молодежью понравилась идея каждое утро проводить утреннюю зарядку онлайн.

Президент Владимир Зеленский заинтересовался идеей проводить утреннюю зарядку онлайн. Об этом сообщает Украинская правда в среду, 20 ноября.

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Во время встречи с молодежью в рамках Всеукраинского форума Украина растет вместе со мной школьник из Кривого Рога отметил, что чтобы страна была спортивнее, можно сделать зарядку с президентом. Другие поддержали, что онлайн можно и в шесть утра заниматься.

“Была такая идея - но, мне кажется, это похоже на советские времена, когда есть генеральный секретарь - и Гимн петь еще после этого“, - ответила на это Елена Зеленская.

Тем не менее, Владимиру Зеленскому идея понравилась.

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“Если люди хотят, если онлайн зарядка - это прикольно. Можно в 7 утра - смотрите сами. А это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять“, - сказал Зеленский.

Елена Зеленская пошутила: “Можно пилотную зарядку сделать, с Кривого Рога начнем“.

Президент же добавил, что “школьная олимпиада“ может стимулировать местные власти подготовить стадионы и спортивные площадки для школьников.

Напомним, Зеленский пояснил, почему не побрился. Президент побреется, когда РФ вернет корабли.

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