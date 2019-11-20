"Живу одним днем": Зеленский рассказал о своей философии жизни

Президент Украины рассказал о том, что каждый день нужно делать что-то полезное.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со школьниками на форуме Украина растет вместе со мной рассказал о своей философии жизни. Вместе с ним на встречу пришла первая леди Елена Зеленская.

По мнению президента, каждый день необходимо делать хоть что-то.

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"Я живу и всегда жил одним днем: что сегодня я могу сделать для кого-то. Я всегда просыпаюсь с такой фразой: что сегодня я могу сделать - маленький шаг для кого-то?" – пояснил Зеленский.

Поэтому я каждый день ставлю такую ​​задачу себе: это маленькие победы – иногда люди их не видят, потому что мы не делаем из всего пиар - отметил Зеленский

Президент признался, его мечтой была помощь другим.

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"Я посчитал, что если я пойду в политику и буду действовать так, как я действовал до этого в бизнесе, что я могу сделать? Чтобы кто-то от этого не страдал или кто-то радовался, или кому-то просто помочь иногда. Может, это не стратегия президента, может это не правильно – но мне очень хотелось помогать просто людям. Честно" – подчеркнул он.

Поэтому я каждый день ставлю такую ​​задачу себе: это маленькие победы – иногда люди их не видят, потому что мы не делаем из всего пиар

Философия от президента – "Зачем ты прожил день?"

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"Если вам такая философия интересна, то для меня это критерий, зачем я прожил день. И у меня есть много дней, когда я прихожу домой и у меня нет настроения, потому что я понимаю, что день пустой. Я потратил этот день безвозвратно – он никогда не вернется, это время не возвращается, к сожалению" – подытожил он.

Секрет успеха от президента

Маленькие победы. Мечта – это большая победа, которую мы видим где-то впереди, мы не знаем, когда (она осуществится) – и ничего страшного. Ты знаешь, что это мечта – ты к ней придешь. Но нужны маленькие мечтания: что-то сделай каждый день - подчеркнул Владимир Зеленский

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Тимошенко приносила списки людей для назначения на “сладкие“ места. Президент подтвердил информацию Юлии Тимошенко, которую она озвучила на программе Свобода Слова.

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